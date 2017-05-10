Под Орлом водителю выписали огромный штраф

Мужчина заплатит 100 тысяч рублей за попытку избежать наказания.

Как сообщили в Верховском районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и попытке дать взятку должностному лицу.

Как следует из материалов, в 2014 году мужчина попался пьяным за рулем и был наказан. Однако это его ничему не научило. В мае 2016 года в поселке Верховье он вновь был задержан пьяным за рулем. Мужчина попытался уладить дело с сотрудником ГИБДД. Он предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы тот не составлял на него административный протокол. Инспектор отказался, и на водителя завели уголовное дело.

В результате за нарушение правил дорожного движения его наказали 350 часами обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. За попытку дачи взятки он оштрафован на 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, и осужденный имеет право его обжаловать в вышестоящей инстанции.