В Орле хомяка проверили на бешенство

Эксперты отчитались о работе по борьбе с опасным вирусом.

В текущем году в Орловской области официально зарегистрировано три случая заболевания животных бешенством. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». Напомним, что это общее для человека и животных заболевание.

— С начала года специалистами отдела вирусологии и диагностики проведено 65 исследований на бешенство, — рассказали в референтном центре. — Исследовался патологический материал от собак, лис, мелкого рогатого скота, кошек, крыс, мышей, ежа и дикого хомяка. Выявлено три положительных результата.

Опасное заболевание было обнаружено у овцы в частном секторе, а также у двух кошек – домашней и бродячей – в Малоархангельском районе.