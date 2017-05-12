В Орле осужденный полицейский «потянул за собой» двух лжесвидетельниц

Прокуратура придала делу новый виток.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, возбуждены уголовные дела в отношении жительниц Орла Виктории Сальниковой и Марии Грядуновой, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний по уголовному делу. Об этом их попросил полицейский Дмитрий Кистерев, ранее осужденный за превышение должностных полномочий.

-Установлено, что жительницы г. Орла Виктория Сальникова и Мария Грядунова, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, сообщили следователю СО по Северному району г. Орла СУ СК России по Орловской области и суду не соответствующие действительности сведения о фактических обстоятельствах оперативно-розыскных мероприятий, — сообщили в прокуратуре.

Сам Кистерев ранее был осужден на 4,5 года условного срока, однако в облсуде наказание было заменено на реальное лишение свободы. Теперь две его подельницы, вероятнее всего, также окажутся на скамье подсудимых.