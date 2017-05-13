Потомский встретился с Сергеем Кириенко

12 мая в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко с губернатором Орловской области Вадимом Потомским, сообщили в пресс-службе облправительства. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Орловской области и выполнения «майских указов», а также инвестиционную привлекательность Орловщины. Также Потомский поведал Кириенко, как в Орловской области прошли майские праздники.
Напомним, месяц назад Вадим Потомский встречался с руководителем АП РФ Антоном Вайно. Эта встреча также проходила в Москве.
Мал клоп да вонюч… Киндер-юрприииииз!
Сюрприз заматерел…Черный пояс теперь у него…
Также обсудили все коррупционные дела, по отмыванию бабла на юбилейных дорогах, строительстве больницы Титаника, стадиона Ленина, бандитизм в похоронном деле и кладбищ, увод кинотеатра «Родина» и все в этом духе. Вот господин Потомский Ваши дела…, а написано в Библии: «…по делам их, узнаете их…» Так что лучше на выход и чем быстрее тем лучше, в Сибирь валите лес…
Похоже, некоторым можно всё, и за это ничего не будет! Другие выводы сложно сделать.
Сообщили сроки сбора вещей, показали камеру в Матросской тишине, уточнили сумму конфискации.
Не понятно до чего до базарились. Привлекательность нашей губернии как у путаны на пенсии.