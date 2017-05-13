Потомский встретился с Сергеем Кириенко

12 мая в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко с губернатором Орловской области Вадимом Потомским, сообщили в пресс-службе облправительства. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Орловской области и выполнения «майских указов», а также инвестиционную привлекательность Орловщины. Также Потомский поведал Кириенко, как в Орловской области прошли майские праздники.

Напомним, месяц назад Вадим Потомский встречался с руководителем АП РФ Антоном Вайно. Эта встреча также проходила в Москве.