Вдовин потребует от Семочкина отозвать заявление на жителей

Вице-спикер назвал поведение главы Знаменского района недопустимым.
Руководитель фракции партии «Единая Россия» в областном совете Михаил Вдовин заявил, что «завтра же» позвонит главе Знаменского района Сергею Семочкину и потребует от него отозвать заявление в полицию. Его слова приводит «Коммерсант». Напомним, Семочкин пожаловался стражам порядка на собрание жителей для встречи с журналистами. Сам он заявил, что руководствовался антитеррористическими правилами, а смутили его анонимные листовки.
— Я еще разберусь в этой ситуации, но если все так, как описывают, это недопустимо для члена нашей партии, — сказал Вдовин.
В полиции приняли решение не возбуждать административного производства в отношении организатора сбора Юрия Салькова, добавило издание.
И заодно отзовите и Семочкина.
А что у Вдовина нет моб.телефона? Почему нельзя позвонить сейчас, а можно только завтра? Похоже у всех однопартийцев до сих еще ламповые переключатели.
Следуя такой логике, проведение родительского собрания тоже будет приравниваться к административно наказуемому деянию?
Горе руководитель , работать не хочет , а из народа быдло делает, что бы рот открыть не смели , таких снимать надо , что бы власть не позорили ….