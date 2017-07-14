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Вдовин потребует от Семочкина отозвать заявление на жителей

14.07.2017 Важное, Новости

Вице-спикер назвал поведение главы Знаменского района недопустимым.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в областном совете Михаил Вдовин заявил, что «завтра же» позвонит главе Знаменского района Сергею Семочкину и потребует от него отозвать заявление в полицию. Его слова приводит «Коммерсант». Напомним, Семочкин пожаловался стражам порядка на собрание жителей для встречи с журналистами. Сам он заявил, что руководствовался антитеррористическими правилами, а смутили его анонимные листовки.

— Я еще разберусь в этой ситуации, но если все так, как описывают, это недопустимо для члена нашей партии, — сказал Вдовин.

В полиции приняли решение не возбуждать административного производства в отношении организатора сбора Юрия Салькова, добавило издание.


4 комментария Вдовин потребует от Семочкина отозвать заявление на жителей

  2. А что у Вдовина нет моб.телефона? Почему нельзя позвонить сейчас, а можно только завтра? Похоже у всех однопартийцев до сих еще ламповые переключатели.

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  3. Следуя такой логике, проведение родительского собрания тоже будет приравниваться к административно наказуемому деянию?

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  4. Горе руководитель , работать не хочет , а из народа быдло делает, что бы рот открыть не смели , таких снимать надо , что бы власть не позорили ….

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