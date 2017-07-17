Каждый третий абонент Интерактивного ТВ управляет просмотром

В Орловской области сервис «Управление просмотром» услуги Интерактивное ТВ от «Ростелекома» набирает популярность: с начала года количество пользователей сервиса выросло на 25% и к концу 1 полугодия 2017г. составило 65%.

Сервис «Управление просмотром» позволяет записывать передачи для последующего просмотра, устанавливать напоминания для автоматического переключения на нужную программу, поставить эфир на паузу, перемотать назад или просмотреть передачу сначала.

Директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков:

«Мы постоянно совершенствуем сервисы, оптимизируем их и добавляем разные приятные мелочи. И индикатором нам служит популярность той или иной услуги у пользователей. Мы рады, что сервис «Управление просмотром» пришелся по душе нашим абонентам. Об этом говорит двадцатипятипроцентный рост количества подписчиков сервиса с начала года. Я бы назвал Интерактивное ТВ от «Ростелекома» новым поколением телевидения. Это и широкий выбор телеканалов, которые можно подключать тематическими пакетами, и гибкая ценовая политика, и богатый выбор опций».

Подключить «Управление просмотром» легко самостоятельно через меню ТВ-приставки или в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома».

Более подробную информацию об услуге можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании www.rt.ru, а также в центрах продаж «Ростелекома».