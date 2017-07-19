Пенсионный фонд

Орловчанка, пострадавшая от агрессивного маршрутчика, опровергла информацию об извинениях

19.07.2017 Новости

Инцидент, по-видимому, не исчерпан.

Перевозчик не приносил извинения пассажирке, чей проездной был сломан и выброшен водителем-хамом, сообщает сайт «Орлец», ссылаясь на сына орловчанки. Ранее представители компании сообщили городской администрации, что уже извинились перед женщиной, а ее проездной будет восстановлен. По словам родственника пассажирки, эти слова далеки от истины.

— Как рассказал автор заметки, с его матушкой никто не связывался, извинений никаких не приносил. Проездной, естественно, также не восстановлен. Более того, не было даже попыток выйти на контакт с жертвой автобусного хама, — пишет «Орлец».

Напомним, инцидент произошел 17 июля в автобусе №16. После того, как валидатор не прочитал электронную карту, водитель сломал и выбросил её, после чего попытался высадить пассажирку. После шумихи в СМИ администрация Орла заявила, что работодатель применил к водителю «меры дисциплинарного воздействия».


2 комментария Орловчанка, пострадавшая от агрессивного маршрутчика, опровергла информацию об извинениях

  1. Надо на них не в общество защиты прав потребителей жаловаться, а сразу в суд или прокуратуру.

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Орелград. 2017 год

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