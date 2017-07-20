К юбилею Тургенева обустраивают подъезды к Спасскому-Лутовиново

В Мценском районе идет ремонт трех дорог.

Напомним, что в 2018 году будет праздноваться юбилей Ивана Сергевича Тургенева. Орел решил подготовиться к празднику пораньше. В этом году в рамках общеобластных контрактов выполняются работы по обустройству освещения в деревнях Каменка, Лехановка, Цветное, которые находятся с стороны северного подъезда к городу Мценску. Всего здесь должны установить около 70 световых опор. На работы заложено 2,8 миллиона рублей. К слову, всего в этом году в регионе будет обустроено освещением 27 километров дорог.

Сейчас в Мценском районе дорожные работы идут на подъезде к Спасскому-Лутовиново. Уже проложено 7,2 километра асфальта. Чуть позже будет обустроена отсыпка и укрепление обочины.

Затем начнутся работы на дороге «Болхов-Мценск-Новосиль», где будет уложено 10 километров асфальта, и на северном подъезде к городу Мценск — 2,5 километра. Подрядчиками стали местные орловские фирмы. К слову, Вадим Потомский не раз сосредотачивал внимание подчиненных чиновников на том, что местные фирмы с неохотой работают в регионе. Как видно, ситуация переломилась, и подрядчики входят в конкурсы.

Работы по данным объектам по контракту могут быть закончены в октябре, но у самих рабочих оптимистичный настрой. Если погода позволит, то к концу августа все объекты будут сданы.