Перелыгин выступил против закрытия конкурса сити-менеджера от жителей

Кандидат на пост главы администрации Орла высказал свое мнение.

Депутат облсовета Руслан Перелыгин, подавший заявку на замещение должности главы администрации Орла, в беседе с корреспондентом «ОрелГрада» выступил за полную открытость всех кандидатов. По его словам, решение закрыть конкурс от СМИ и общественности неверное.

— Я выступаю за открытость. Необходимо, чтобы общественность наравне с конкурсной комиссией была проинформирована о программах кандидатов, — сказал Перелыгин. — Считаю, что заседание обязательно нужно проводить в открытом режиме. Мне нечего скрывать от людей. Представители конкурсной комиссии напрасно закрыли заседание.

Напомним, в пятницу, 21 июля, конкурсная комиссия по замещению должности главы администрации Орла рассмотрит заявки семи соискателей. Сегодня стало известно, что заседание пройдет в закрытом режиме. В горсовете сослались на Федеральный закон «О персональных данных».