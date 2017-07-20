В Орле конкурс сити-менеджера «засекретили»

Впрочем, ничего удивительного.

Заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Орла пройдет в закрытом от журналистов и общественности режиме, сообщили 20 июля «ОрелГраду» в пресс-службе Орловского городского Совета народных депутатов. Власти ссылаются на ФЗ-152 «О персональных данных». В случае присутствия посторонних лиц горсовет будет нарушать этот закон, считают в представительном собрании.

— Члены комиссии могут задавать кандидатам любые вопросы, — сообщил референт мэра Орла Евгений Локтионов.

От себя позволим заметить, что персональные данные чиновников и депутатов, как правило, и так находятся в общем доступе. На официальных сайтах зачастую публикуется биография представителей власти, а сами они регулярно отчитываются о доходах. А сейчас складывается такая ситуация, что кандидатам на пост главы администрации Орла есть что скрывать от жителей, на благо которых им потом работать, но нечего скрывать от мэра Василия Новикова или иных членов конкурсной комиссии.

Кроме того, отметим, что прошлый конкурс по замещению должности главы администрации Орла, который состоялся в 2015 году, проходил в открытом режиме. Тогда, напомним, победил Андрей Усиков. Наше издание присутствовало на том заседании, и почему тогда закон о персональных данных не помешал горсовету, а сейчас о нем резко вспомнили, — большой вопрос.

Похоже, властьимущим недостаточно того, что текущее законодательство не позволяет жителям Орла выбирать мэра или сити-менеджера напрямую. Нам видится, что Орловский городской Совет народных депутатов не выполняет поручение президента РФ Владимира Путина «не прятаться в кабинетах», данное им в ходе послания Федеральному собранию. Мы просим прокуратуру Орловской области оценить действия горсовета и повлиять на ситуацию.

Напомним, что в официальной группе «ОрелГрада» в соцсети «ВКонтакте» проходит опрос — «народные выборы» главы администрации Орла. Его итоги мы подведем в ближайшее время.