СК завершил расследование дела участковой, которая предложила «выехать и описать труп»

Оно ушло в прокуратуру.

Дело участковой полиции Натальи Башкатовой, которая за 40 минут до убийства Яны Савчук отказалась помогать ей, предложив в случае ее смерти «выехать и описать труп», направлено в прокуратуру Орловской области с обвинительным заключением. Об этом рассказал и.о. руководителя СУ Следственного комитета РФ по Орловской области Дмитрий Зинин на пресс-конференции 24 июля.

— Мы надеемся, что в течение десяти положенных суток дело будет изучено, наша позиция будет поддержана, и дело будет направлено в суд, — сообщил Зинин.

Напомним, Яна Савчук была убита 17 ноября 2016 года на улице Огородной своим бывшим возлюбленным Андреем Бочковым. Дело приобрело резонанс из-за опубликованной аудиозаписи разговора Яны с участковой Натальей Башкатовой. После возбуждения на последнюю уголовного дела по статье «Халатность» она была уволена из полиции. К слову, в 2014 году она победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии» в номинации среди участковых.