Дело о гибели семьи в Ливнах продолжают расследовать

Уже есть предварительные данные.

Как сообщили 24 июля на пресс-конференции в СУ Следственного комитета по Орловской области, продолжается расследование уголовного дела о гибели семьи от отравления газом из четырех человек, в том числе двух девочек. Трагедия, напомним, случилась 14 апреля на улице Пролетарской.

Следователи установили, что хозяин дома установил газовый котел и газовую колонку самостоятельно, с нарушением технических норм и правил. Но в любом случае будет дана оценка действиям газовых служб, кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза по делу.

Напомним, эту же причину в день трагедии озвучили в компании «Газпром газораспределение Орел».