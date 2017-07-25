За сутки сотрудники МЧС спасли четырех кошек и одного «горе-спасителя»

Мужчина полез на дерево за животным и не смог спуститься.

21 июля сотрудники МЧС зарегистрировали три вызова, связанные со спасением животных, сообщили в пресс-службе ведомства. Первый из них поступил в 1:39 с улицы Цветаева. Позвонивший мужчина рассказал, что полез на дерево, чтобы снять кошку, и не заметил, как забрался на высоту четвертого этажа. Сам он слезть уже не мог. Прибывшие сотрудники МЧС сняли и его, и кошку с дерева.

В 19:24 на улице Маринченко по просьбе жителей спасатели вытащили двух котят из люка, а еще через час на улице Космонавтов в одном из офисов сняли кошку с потолочных перекрытий.