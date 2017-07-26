Потомский рассказал, чем закончилась история с планшетами для школьников

Всё не так просто, как считал губернатор.

На встрече губернатора Орловской области Вадима Потомского с активом Краснозоренского района 26 июля вновь была поднята тема школьных учебников. Глава региона еще раз пообещал, что они будут у всех, а заодно вспомнил свое предложение заменить бумажные носители на электронные, выдав ученикам планшеты. Идея, напомним, была озвучена 17 июля на аппаратном совещании.

— Их [планшеты] можно купить, — начал Потомский. — Но для того, чтобы этот планшет получил необходимое количество программ для ученика 7-го класса, к каждому нужны еще 16 коробок [с программами], и он с родителями должен туда загрузить их. У кого-то получится, у кого-то не получится — это не самое страшное. Самое страшное то, что эта программа будет работать 295 дней, после чего мы должны будем дать еще 16 коробок, — отметил губернатор.

— И так каждый год. И получилось так, что согласно закону мы, выдав планшет, не освобождаем себя от обязанности дать еще и учебники. То есть хотите модничать — модничайте, но учебники должны быть обязательно, — заключил Вадим Потомский.

Губернатор отметил, что только Краснозоренскому району нужно «несколько фур» с «коробками», а если у ученика вдруг сломается планшет, он «в школу перестанет ходить со страху».