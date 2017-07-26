Потомский рассказал про санкции и американцев за своей спиной

Губернатор произнес неожиданную речь на встрече с активом Краснозоренского района.

Во время поездки в область 26 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский вспомнил случай, произошедший с ним в Орловском районе. Тогда он проверял, как идет подготовка к установке памятнику детям войны. Потомский рассказал, что заметил ржавую пристройку, которую сначала принял за пункт приема металлолом. Однако там, оказалось, располагается сельский магазин.

— Я пошел в этот магазин, там стоит бабушка лет 70. У нее есть хлеб, дихлофос, печенье — ну, так, всё необходимое. Магазинчик не очень презентабельный. Я спрашиваю: «Выручка-то какая?» Она говорит: «50 тысяч». У нее еще такая висит штука липкая с мухами прошлогодними, — припомнил Потомский.

— Я спрашиваю: «Бабушка, санкции чувствуете?» — «Чего?» И в этот момент я помечтал, чтобы сзади меня стояли американцы с европейцами и рассказали бы этой бабушке про санкции, которые они против нас вводят. Они понятия не имеют, с кем они воюют! Глупые люди, чем они нас пугают? — задал риторический вопрос губернатор и продолжил:

— И вот чтобы нас и дальше было не запугать, нам надо памятники открывать, школам имена присваивать, удостоверения выдавать и называть населенными пунктами воинской доблести те населенные пункты, где проходили бои. Да всю Орловщину так надо назвать!

Публика отреагировала аплодисментами.

Напомним, в рамках поездки в Краснозоренский район глава региона передал в музей местной школы удостоверения к наградам героя Великой Отечественной войны капитана Владимира Михайловича Соломина. Торжественная церемония состоялась на мемориале «Катюша».