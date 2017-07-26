В Орле завершается ремонт протекшей ливневки на Раздольной

Траншею засыпали грунтом.

Рабочие ООО «Спецстрой» заканчивают ремонт ливневой канализации, которая размывала дорогу по улице Маринченко и затапливала детскую площадку, сообщили в администрации Орла. Напомним, жители пожаловались общественникам на эту проблему неделю назад.

— 26 июля рабочие ООО «Спецстрой» установили бордюрные камни у канализационных решеток. Площадка вокруг них забетонирована. Днем ранее подрядчик засыпал грунтом траншею, в которой собиралась дождевая вода, — сообщили в мэрии.