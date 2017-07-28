Стало известно, как чувствуют себя полицейские, пострадавшие от психбольного

Их жизни ничто не угрожает.

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков 28 июля приехал в больницу к сотрудникам ППСП, которых накануне ранил 28-летний психбольной Александр Ларкин, сбежавший из лечебницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Старший сержант полиции Юлия Порочкина, оказавшаяся в заложниках у преступника, намерена продолжить службу в органах внутренних дел. Она рассказала, что переживала за своего напарника, думала о детях, а также несколько раз пыталась поговорить с Ларкиным и убедить отпустить ее.

Второй пострадавший — младший сержант Роман Яркеев — уже перенес операцию. Его жизни ничто не угрожает.

Напомним, 27 июля сбежавший из психбольницы 28-летний орловец Александр Ларкин ранил двух полицейских в подъезде дома в переулке Воскресенском, взял девушку в заложники и протащил до горпарка, где был задержан. На него возбудили три уголовных дела.

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