Орловцу увеличили срок за убийство друга

И изменили статью.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по апелляционному представлению был отменен приговор Заводского райсуда в отношении орловца. 10 января текущего года мужчина выпивал вместе со своим знакомым, и между ними завязался конфликт, переросший в драку. Разозленный орловец нанес другу смертельные травмы.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, но Заводской райсуд счел нужным поменять статью на более мягкую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — и наказать преступника 9 годами лишения свободы. Прокуратура не согласилась и обжаловала приговор.

Облсуд «вернул» в дело статью за убийство и увеличил срок на 1 год.