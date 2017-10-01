Под Орлом рухнула недавно построенная водонапорная башня

Необычный иск администрации Покровского района рассмотрели в Орле.

Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Администрации Покровского района подала иск к обществу с ограниченной ответственностью «Сетьстрой-М». Чиновники просили обязать компанию «провести безвозмездно работы по восстановлению упавшей водонапорной башни в селе Верхососенье Первая Середина».

Как следует из материалов дела, в июле 2013 года стороны заключили муниципальный контракт по строительству сети водоснабжения в указанном селе. Работы были выполнены и приняты. Однако «в процессе эксплуатации водопроводной сети произошло обрушение водонапорной башни». Данный факт был запротоколирован специальной комиссией, в состав которой вошли как представители сторон, так и независимые эксперты.

В протоколе указано, что сварные швы на цилиндрической опоре практически отсутствуют. Это дает возможность заключить, что «соединение стакана и цилиндрической опоры не соответствуют требованиям, и это могло послужить причиной обрушения башни». Протокол был подписан всеми представителями без замечаний и возражений. Однако решать спор пришлось в суде.

Арбитраж принял сторону истца и обязал подрядчика устранить недостатки, а именно: за свой счет в 30-дневный срок с момента вступления решения в законную силу провести работы по восстановлению упавшей водонапорной башни.