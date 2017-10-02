Ночью в Орле спорткар «Ауди ТТ» протаранил «пятнашку»

02.10.2017 Новости, Происшествия

Женщину из отечественного автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 22 часов на Московском шоссе в районе завода УВМ. По предварительным данным, автомобиль «Ауди ТТ» синего цвета на большой скорости врезался в ВАЗ-2115 вишневого цвета. Из фотографий, выложенных в телеграм-канале «Орел Автомобильный», видно, что у ВАЗа разбита передняя часть с правой стороны автомобиля. «Ауди» стоит с задранным капотом и сломанной передней частью автомобиля.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, чтобы не допустить возгорания. На месте работала группа центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС по Орловской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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