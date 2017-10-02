Орловцы попросили Володина изменить закон о банкротстве

Облсовет направил очередное обращение в Государственную думу.

Текст был утвержден на прошедшем заседании Орловского облсовета. Обращение направлено в Госдуму и адресовано лично ее спикеру Вячеславу Володину. Орловские депутаты просят внести поправки в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, просят уточнить нормы определения размера требований граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.

Речь идет о защите прав работников организаций-банкротов, получивших травму в результате несчастного случая на производстве. Работодатель обязан оплатить им лечение, проезд к месту лечения и приобретение спецсредств, например, инвалидной коляски или протеза. Такие расходы называются дополнительными.

Однако если предприятие вступает в процедуру банкротства, даже отсудить деньги работнику становится невозможно. Эти требования суды включают в реестр кредиторов, причем только в третью, самую последнюю, очередь.

«Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев, предусмотренных для удовлетворения обеспеченных залогом имущества должника, — говорится в обращении облсовета. — При недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов».

Во многих случаях требования кредиторов третьей очереди остаются без удовлетворения или удовлетворяются частично. Орловские депутаты считают, что по отношению к травмированным работникам это несправедливо. Они предлагают внести поправки в закон и сделать дополнительные расходы приоритетными, то есть включать их не в третью очередь требований кредиторов, как сейчас, а в первую. Это увеличит шансы работников на получение компенсаций за лечение.