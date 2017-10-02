Отремонтировано 10 километров трассы «Орел-Тамбов»

02.10.2017 Новости, Общество

Работы завершены.

ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» ввело в эксплуатацию отремонтированный участок трассы «Орел-Тамбов», сообщили в администрации региона. В Покровском районе было обновлено 10 километров дорожного полотна.

Кроме нового асфальта, на участке появились новые сигнальные столбики, дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, нанесена разметка, устроено электроосвещение. На остановках транспорта построены переходно-скоростные полосы и заездные карманы, установлено 6 автопавильонов.

— В целях обеспечения экологической охраны бассейна реки Кунач, в непосредственной близости к которой проходит участок трассы, устроены современные очистные сооружения. Кроме того, вдоль дороги высажено почти 3,5 тыс. саженцев клена, — сообщили в правительстве. — До конца текущего года дорожники выполнят капитальный ремонт еще на двух участках указанной автодороги, общей протяженностью более 35 км.


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