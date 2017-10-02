Под Орлом кокаинщик пытался отбиться от полиции

Но его всё равно задержали.

В лесополосе в районе поселка Знаменка был задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Полицейские получили информацию о возможном незаконном хранении наркотиков. Когда они встретились с подозреваемым, он попытался оказать стражам порядка сопротивление. При досмотре у мужчины были найдены кокаин и марихуана — массой 5,08 граммов и 23,4 грамма соответственно.

Сейчас задержанный является фигурантом уголовного дела по «наркостатье», также на него был составлен протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина арестован на 10 суток.