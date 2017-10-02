Потомский заблудился во дворце «предка всех туркмен»

Орловский губернатор сразу не смог сориентироваться в главном здании Туркменистана.

«Комсомольская правда» раскрыла некоторые детали визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Туркменистан. В числе визитеров, напомним, присутствует и губернатор Орловской области Вадим Потомский. Как сообщает издание, глава Орловщины не смог сориентироваться во дворце Огузхана, где проходили официальные мероприятия.

— А куда же здесь идти-то? — задался вопросом Потомский, поговорив с корреспондентом.

Во дворце Огузхана, мифологического предка всех туркмен, даже уроженцу Мар было сложно ориентироваться. 'КП'

Также он объяснил, почему Орел стал побратимом Мар. Губернатор заявил, что в этом городе он родился, вырос и учился. Автор текста с иронией отметил, что «после установки памятника Ивану Грозному Орлу уже ничего не страшно».

Напомним, 2 октября Вадим Потомский подписал с хякимликом города Мары соглашение об установлении побратимских отношений между городами.