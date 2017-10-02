Столкнувший в пруд чужую иномарку орловец обжаловал приговор

Житель Урицкого района потребовал от облсуда оправдать его.

Об этом происшествии «ОрелГрад» уже рассказывал. Летом прошлого года в Урицком районе на берегу деревенского пруда произошел конфликт между отдыхающими. Один из них сел в свой автомобиль «Мицубиси» и протаранил машину обидчика – «Дэу Нексия». Последний находился в салоне вместе с подругой.

Установлено, что водитель «Мицубиси» своим автомобилем нанес несколько ударов по чужой иномарке и в результате столкнул ее пруд. По счастливой случайности, никто не пострадал. Водитель и пассажирка успели выскочить из «Дэу» до того, как машина скрылась под водой.

Виновника осудили за умышленное причинение вреда чужому имуществу. Ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с него в пользу потерпевшего 107 тысячи рублей в счет возмещения причиненного имущественного вреда.

Осужденный подал жалобу в областной суд и потребовал вынести в отношении него оправдательный приговор. Вердикт районного суда он назвал незаконным. В апелляционной инстанции молодой человек изложил свою версию случившегося. По его мнению, конфликт вспыхнул по вине человека, признанного следствием и судом пострадавшим. Дескать, он кинул камень в его машину.

При этом осужденный не отрицал того, что протаранил чужой автомобиль. Но объяснил это тем, что хотел помешать оппоненту покинуть место конфликта. Правда, признал, что им овладели эмоции. Он также указал на то, что утопленный им автомобиль был застрахован. Дескать, поэтому платить он не должен.

Однако областной суд согласился с выводами районного суда и оставил приговор без изменения.