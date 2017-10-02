В Орле «Торговую компанию 57» уличили в уклонении от уплаты налогов

Представители фирмы осуществляли фиктивный документооборот.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» после проверки деятельности ООО «Торговая компания 57», сообщили в ведомстве.

Установлено, что с мая 2013 года по март 2016 года неустановленные лица осуществляли фиктивный документооборот. Они включили в налоговые декларации ложные данные о сумме налоговых вычетов по выдуманным сделкам. В результате действий сотрудников «Торговая компания 57» уклонилась от уплаты НДС.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СК.

Согласно открытым данным, ООО «ТК 57» ликвидирована 6 апреля 2017 года. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.