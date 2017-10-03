Дом орловского писателя снесут в Одессе

На Украине решили снести остатки флигеля Ивана Бунина.

В Одессе во дворе дома по адресу ул. Пастера, 44, сносят остатки флигеля, в котором в 1898 году после венчания в Сретенской церкви жил писатель Иван Бунин со своей первой женой Анной Цакни. Об этом сообщает «Российская газета».

Отметим, что история любви Бунина и Цакни весьма примечательна и полна страстей. В орловском доме-музее писателя хранится немало посвященных этим отношениям меморий. Однако в отличие от нашего города, на Украине, похоже, к наследию Бунина в основном относятся равнодушно.

По данным «РГ», до мая 2005 года флигель находился в коммунальной собственности. Потом его зарегистрировали на некоего Бондара. Позднее новый владелец получил указание от мэрии Одессы снести флигель, чтобы построить на его месте четырехэтажное здание.

«Это решение привело к скандалу, — пишет «Российская газета». — Противники стройки, не желающие видеть у себя во дворе новое здание, трижды поджигали флигель. Затем строительная компания приступила к сносу остатков строения. Однако за сохранение флигеля вступилась не только одесская общественность, но и заведующий Русским архивом университета британского города Лидс Ричард Дэвис. Благодаря этим усилиям стройку удалось остановить».

С тех пор флигель несколько раз менял хозяев. Очередные владельцы решили все же снести остатки строения и начать строительство.