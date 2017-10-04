Орловский лицей признан одним из лучших в России

Лицей №40 вошел в топ-500 образовательных организаций страны.

Орловский лицей №40 попал в перечень лучших образовательных учреждений России, сообщили в администрации областного центра. Рейтинг подготовлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.

Сейчас в лицее №40 обучается 1441 ученик. Школа была открыта в 1991 году и через год получила статус лицея. В 2013, 2016 и 2017 годах лицей входил в число лучших 500 школ России.