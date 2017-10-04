Потомский провел ряд деловых встреч на «Золотой осени»

04.10.2017 Новости, Политика

В частности, с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в рамках ежегодной агропромышленной выставки «Золотая осень» провел несколько встреч по теме сельского хозяйства. Об этом сообщили в правительстве области.

С первым замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым губернатор обсудил актуальные вопросы развития АПК. Во время встречи Вадима Потомского с председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным обсуждались проблемы сельского хозяйства и экологии, в частности, вопросы ценообразования на зерно и сахарную свеклу.

Также Потомский пообщался с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, который осмотрел стенд Орловской области, и с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.


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