Живодёра осудили под Орлом

Нетрезвый мужчина сознательно убил четырех маленьких щенят и их маму.

Вступило в силу решение суда по уголовному делу в отношении жителя Кромского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление средней тяжести против общественной нравственности). К счастью, дела такой категории являются достаточно редкими, ведь они заводятся по фактам жестокого обращения с животными. Увы, в данном случае живодер животных не пощадил.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление фигурант совершил в сентябре 2024 года. В тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в одном из сел. Местные жители, допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей, рассказали, что летом 2024 года в селе появилась беспородная собака. Она ощенилась, и за ней присматривали добрые люди. Одна из местных жительниц позволила семейству поселиться в ее сарае.

К сожалению, нетрезвый гражданин заметил щенят, когда в доме не было хозяйки. Изверг зашел в сарай, где находились собака и щенята. Сначала он убил собаку – усадил ее в мешок, а затем дважды с размаху ударил мешком по асфальту. Затем аналогичным способом убил четырех щенков. Вскоре убитых животных нашла вернувшаяся домой хозяйка. Она, как и ее соседи, пребывали в настоящем шоке. Сельчане обратились в полицию, и вскоре живодера задержали.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. При выяснении личности подсудимого суд установил примечательный факт. Оказалось, что этот мужчина появился в селе тем же летом 2024 года, пришел неизвестно откуда. Он самовольно поселился и проживал в заброшенном доме. Работал за еду – помогал местным жителям по хозяйству, за что они давали ему продукты питания.

Он так и не смог толком объяснить, почему убил собаку и ее щенков. На предварительном следствии заявил лишь, что если бы был трезвым, то никогда не убил бы этих животных. Суд признал его виновным и приговорил к исправительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. А также назначил ему меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения.

ИА “Орелград”