В Ливнах обеспокоены атакой «Калифорнии» и «Мичигана»

В районном центре обсудили наступающий сезон гриппа.

В Ливнах на совещании при главе города обсудили наступление гриппа. Как сообщил главврач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин, в Россию в этом году возвращается мутировавший свиной грипп. На его основе появились штаммы, которые получили название «Калифорния» и «Мичиган».

Из-за мутации свиной грипп стал еще более агрессивным. Он несет с собой тяжелое осложнение — вирусную пневмонию, которая способна привести к смерти в течение первых пяти дней.

Как сообщает «Уездный город», Вадим Сезин призвал горожан сделать прививку.