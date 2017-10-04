В Орле молдованина осудили за убийство топором

Мужчина проведет 11,5 лет в тюрьме.

Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении уроженца города Бельцы республики Молдова. Он признан виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Трагедия произошла в январе 2017 года. Молдованин пил вместе со своим знакомым. Между собутыльниками завязалась перепалка, переросшая в драку. Иностранец схватил топор и ударил острием в шею сопернику. Мужчина скончался. Также судмедэксперты обнаружили на трупе пять следов от удара обухом по голове.

Суд назначил молдованину 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.