Заключенный напал на женщину в первый после освобождения день

Суд Ливенского района рассмотрел дело о разбойном нападении.

Преступление было совершено 25 мая 2017 года. В этот день заключенный Ливенской исправительной колонии строгого режима вышел на волю. Как рассказал он в ходе следствия, «на радостях» зашел в кафе и выпил три бокала пива. Захмелев, отправился на автобусе к знакомому в деревню. С собой прихватил спиртное. Кроме того, у него имелась при себе небольшая сумма денег.

Добравшись до места, решил сократить путь и пошел через кладбище. У одной из могил увидел женщину. Преступный план созрел мгновенно. Он напал на незнакомку, придушил ее и ударил по лицу. Затем обшарил карманы. Из одного из них выпал мобильный телефон. Женщине удалось вырваться и убежать.

Преследовать ее мужчина не стал. Он поднял с земли мобильник и продолжил путь. Кстати, следователям он признался в том, что телефон его не интересовал. Он думал, что в кармане найдет кошелек. Дело на него завели по статье «Разбой». В суде подсудимый отказался давать показания. Однако его вина была доказана. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.