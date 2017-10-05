Любимый сталинист Навального. Кто такой врио губернатора Орловской области

5 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил исполнять его обязанности 38-летнего Андрея Клычкова. Он автоматически стал самым молодым главой региона в современной истории Орловской области — Вадим Потомский в 2014 году был на 3 года старше Клычкова. «ОрелГрад» собрал самое важное о новом назначенце.

Опыт работы

Чиновником Андрей Клычков никогда не был. Всю свою политическую карьеру, которая началась со вступлением его в КПРФ в 2001 году, он работал в партии и был депутатом Мосгордумы (с 2009 г. — прим. ред.) Впрочем, РБК сообщал, что Клычков не так давно прошел образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва», где изучал принципы эффективного менеджмента, современные технологии и другие аспекты работы. Не исключено, что полученные знания помогут Клычкову освоиться в орловских реалиях.

КПРФ планировала, что Андрей Клычков станет кандидатом на выборах мэра Москвы осенью 2018-го. В партии его характеризовали как «активного, яркого, опытного» политика. По данным СМИ, компартия настаивала на том, чтобы в Орловской области сохранился губернатор-коммунист. Ей, как видим, пошли навстречу — по крайней мере, в рамках временного исполнения обязанностей. Все-таки приятно, когда на малой родине тебя встречает свой человек, а не единоросс или представитель другой политической силы.

Подробная биография Клычкова

При чем тут Навальный и Клинтон?

4 марта оппозиционер Алексей Навальный обмолвился фразой в поддержку Андрея Клычкова. Во время интервью радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» он допустил, что поддержит кандидата от КПРФ как самого сильного представителя оппозиции на выборах мэра Москвы. Вероятнее всего, планам Навального не суждено сбыться. Оппозиционная направленность Клычкова ярче всего проявилась в 2011 году — тогда он выступал во время митинга на Болотной площади.

Тогда он наряду с другими заявлял о нелегитимности выборов в Госдуму и сказал, в частности, что ему «плевать на Хиллари Клинтон», которая дала свою оценку голосованию.

Кстати, позже Клычков сказал, что не против митингов и любых проявлений воли народа. «Я вообще считаю, что власть во многом сама себе наступает на горло и мешает развиваться, запрещая любые мероприятия. Люди зачастую выходят на улицу от безысходности, когда не услышали об их проблеме», — говорил он «Новой газете».

Семья, деньги, ЛУАЗ

Андрей Клычков женат, имеет двух сыновей. Согласно декларации о доходах депутатов Мосгордумы за 2016 год, заработок Клычкова составил 512 609,38 рублей. Его супруга заработала чуть более 116 тысяч рублей. В пользовании у нового врио губернатора Орловской области есть квартира площадью 54,5 кв. м. Задекларированное транспортное средство — ЛУАЗ 967М. Не броневик, но и времена сейчас другие.

Призрак Сталина сохраняется

На следующий день после реплики Навального Андрей Клычков принял участие в возложении цветов на могилу Иосифу Сталину. В интервью «Новой газете» он заявлял, что это партийная традиция, и он не собирается изменять ей. При этом в памятнике Сталину Клычков «не видит смысла».

В Орле носить цветы Клычкову будет некуда. Может, бюст вождя из обкома все-таки куда-то перекочует?

Кстати

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