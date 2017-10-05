На Орловщину едет коммунист на ЛУАЗе?

Андрей Клычков является основным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области.

Основным кандидатом на пост врио губернатора Орловской области является депутат Московской городской Думы от КПРФ Андрей Клычков, сообщает РБК. Это подтвердили изданию источники в партии и в Кремле.

38-летний Андрей Клычков родился в Калининграде. Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ. В компартию вступил в июле 2001 года. Является членом Президиума ЦК КПРФ, секретарем Московского горкома КПРФ. Депутат Мосгордумы с 2009 года, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. С мая 2017 года является секретарем ЦК КПРФ.

РБК уточняет, что Андрей Клычков проходил тренинг в Сочи «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности». Сообщается, что КПРФ предложили самой выбрать кандидатуру на место Вадима Потомского, и выбор партии пал на молодого Андрея Клычкова. В компартии его охарактеризовали как «активного, яркого, имеющего опыт политической работы».

Интересно, что в декларации о доходах Андрея Клычкова за 2016 год как депутата Мосгордумы в перечне транспортных средств указан автомобиль ЛУАЗ 967М.

Напомним, ранее СМИ прочили на должность врио губернатора Орловской области депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, начальника оперуправления МВД России Анатолия Якунина и бывшего сенатора Совфеда и замгубернатора Орловской области, а сейчас — директора филиала РАНХиГС Павла Меркулова.