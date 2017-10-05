«Орелстрой» займется капремонтом в городе и области

В реестр квалифицированных подрядных организаций вошло 7 орловских фирм.

Как сообщили «ОрелГраду» в Региональном фонде капитального ремонта Орловской области, в реестр подрядчиков, которые могут участвовать в аукционе на проведение капремонта, включены 7 организаций Орловской области.

В список компаний, которые могут заниматься капремонтом многоквартирных домов, попали ПАО «Орелстрой», ООО «ОСУ-2», ООО «СУ №5», АО «Жилстрой», ДОО «СМУ-10», ЗАО «Жилстрой». Также ООО «СК Центр» было разрешено заниматься капитальным ремонтом объектов культурного наследия.

Отметим, что «обратное» решение было вынесено по печально известной в Орле «Москомреставрации». Она «прославилась» провалом капремонта в домах №№13 и 8 по ул. Ленина, №48 по ул. Тургенева, №2 по ул. Силикатной, №20 по ул. Панчука. Также «ОрелГрад» ранее рассказывал про злоключения жителей дома №16/18 по ул. Октябрьской, который также ремонтировала московская фирма. Теперь ей запрещено принимать участие в аукционах.