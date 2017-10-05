Орловские педагоги празднуют День учителя

5 октября педагоги Орловской области вместе со своими коллегами по всей России принимают поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя. Власти Орловской области и Орла также обратились к учителям в праздничный день.

— Благодаря знаниям, которые вы передаете своим ученикам, профессионализму, умению работать на перспективу, ваши воспитанники показывают высокие результаты в самых различных сферах. Профессиональный уровень орловских учителей необыкновенно высок. Почти половина педагогических работников школ Орла имеет высшую квалификационную категорию. Это поистине золотой фонд нашего города, — говорится в обращении глав города Александра Муромского и Василия Новикова.

— Дорогие друзья! Уверены, благодаря вашим урокам со школьной скамьи сойдут уверенные в себе граждане, готовые к жизни в современном мире, не боящиеся трудностей, внимательные к чужим проблемам, — пишет правительство Орловской области.