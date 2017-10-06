Эксперт: Клычкова в Орле ожидает холодный прием

Политолог, директор NPR Group Дмитрий Фетисов сделал первые выводы по назначению 38-летнего коммуниста Андрея Клычкова врио губернатора Орловской области. По его словам, «человек даже не понимает, куда его отправили».

Фетисов заметил, что экс-губернатор Егор Строев, имеющий огромное влияние в регионе, а также бизнес-элита и единороссы уже начали публично критиковать Андрея Клычкова при том, что он только доехал до Орловской области. Не остался в стороне и оппозиционер Виталий Рыбаков, обладающий «маниакальными губернаторскими амбициями». По мнению политолога, он не станет договариваться с Клычковым, и для того это может сыграть весьма негативным фактором — у нового врио нет опыта мощной политической борьбы.

— Не будет у Клычкова опоры и в лице регионального отделения КПРФ, которое за последние годы очень сильно сдало и увязло во внутренних конфликтах, — пишет Фетисов. — Кроме того, судя по всем последним интервью Клычкова, он вообще ничего не знает ни про социально-экономическое положение региона, ни про местный менталитет. Пока звучат только популистские заявления о «важности региона для КПРФ». Соответственно, социологии по региону у Клычкова до сих пор нет.

В заключение Дмитрий Фетисов говорит, что через год коммунисты могут остаться без обоих губернаторов — и без Клычкова, и без проблемного Сергея Левченко из Иркутской области.

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