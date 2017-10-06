Клычков прокомментировал свое назначение

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, назначенный на этот пост 5 октября, назвал вызовом предложение возглавить регион. В ближайшее время он собирается познакомиться с Орловщиной и с людьми, после чего и сформирует план действий на новом посту.

— Для нас этот регион имеет большое политическое значение, я рад, что мой предшественник тоже из КПРФ. Чтобы учесть все интересы в области, надо максимально сформировать понимающую и знающую команду, при этом у меня цели каких-то новых людей приводить и менять всех сразу. Я бы не сказал, что не знаком с регионом, но хотелось бы более детально погрузиться, — цитирует Андрея Клычкова «Коммерсант».

Бывший руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сменил на посту губернатора Орловской области Вадима Потомского, который перешел на работу заместителем полпреда президента РФ в ЦФО.

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