О чем говорит Клычков

5 октября президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил исполнять его обязанности главу фракции КПРФ в Московской городской думе 38-летнего Андрея Клычкова. Его прежняя работа сопряжена с публичными выступлениями и высказываниями. Судя по всему, для Клычкова — как для любого уважающего себя политика — это не проблема. Он нередко выступал не только в Мосгордуме, но в теле- и радиоэфирах по проблемам столицы. «ОрелГрад» сделал подборку ярких выступлений нового врио губернатора Орловской области.

Здесь, например, Андрей Клычков говорит о том, почему он выбрал КПРФ.

— Коммунисты объединяют молодежь и старшее поколение, которые стараются изменить мир к лучшему. Нет ничего более естественно, чем народовласть. Кто не хочет, чтобы народ оказывал влияние и определял движение своей страны? Второй момент — это дружба народов. Только вместе мы сможем развивать нашу великую страну, — говорит новый врио губернатора Орловской области.

У Андрея Клычкова есть опыт работы силовиком — он трудился в уголовном розыске в Калининграде. Как он сам заявлял «КПРФ-ТВ», это повлияло на него — он смог «увидеть жизнь с другой стороны». Во время выбора рода деятельности этот факт сыграл большую роль, чем то, что его отец был секретарем комсомола.

— Я для себя сделал выбор, что необходимо сделать шаг вперед, чтобы начинать менять ситуацию в этой стране. Начиная с ситуации вокруг себя, — говорил Клычков.

Позиция Клычкова по поводу «Единой России» звучит весьма жестче, чем у его предшественника Вадима Потомского. На одном из заседаний Мосгордумы, разбирая поправки в закон о капремонте, он обвинил представителей «ЕР» в лицемерии.

— Именно голосами депутатов «Единой России» в муниципальных собраниях отклоняется правотворческая инициатива жителей о моратории на капитальный ремонт, — заявил Клычков за трибуной. — Если для вас важно, что думают москвичи, почему вы не спросили у жителей, когда выделялись деньги на строительство дорог, инфраструктурные проекты?

Андрей Клычков зарекомендовал себя ярым противником «реновации», задуманной Сергеем Собяниным. Он участвовал во множестве передач, посвященных этой теме. Собственно, на выборах мэра Москвы 2018 года он и планировался главным противовесом Собянину — в том числе и по позиции сноса пятиэтажек.

В YouTube есть еще одно занятное видео с участием нового врио губернатора. Во время встречи главы управы Рязанского района с жителями Андрей Клычков, присутствовавший там, уступил место опоздавшей пенсионерке и продолжил стоя слушать докладчика.

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