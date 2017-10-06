«Свободное пространство» проиграло суд МЧС

Театр требовал признать недействительными предписания ведомства.

Орловский арбитражный суд рассмотрел исковое заявление театра «Свободное пространство» к Главному управлению МЧС по региону о признании недействительными трех предписаний. Они были выданы в текущем году с промежутком в несколько месяцев. Театр обязали привести здание в соответствие с нормами противопожарной безопасности: дооборудовать датчиками сигнализации, систему автоматического пожаротушения привести в работоспособное состояние, на дверях, ведущих к эвакуационным путям, установить устройства для самозакрывания и другое.

Театр оспорил предписания, так как счел, что не он несет ответственность за подобные работы, а собственник. Последним является субъект РФ, то есть Орловская область. Кроме того, истец напомнил о том, что здание является памятником истории и культуры. Проводить работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования можно лишь с разрешения компетентных органов, управления по госохране памятников, например.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Он указал на то, что театр является самостоятельным юридическим лицом и отвечает по своим обязательствам по всем помещениям. То есть, эксплуатируя «чужое» здание, театр все-таки обязан соблюдать требования законодательства, в том числе в области пожарной безопасности. Предписания были признаны законными.

Примечательно, что на момент вынесения решения суда требования ГУ МЧС театром уже были выполнены.