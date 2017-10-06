В Орле капремонт дома остановился из-за отсутствия металла

06.10.2017 ЖКХ, Новости

Сейчас экстренно к работам привлекают орловских подрядчиков.

Во время объезда города 6 октября власти Орла посетили дом №9 на бульваре Победы, капремонт которого до сих пор не завершен. Как рассказал замдиректора фонда капремонта Орловской области Валерий Курман, мценская компания, выигравшая торги, заключила договор субподряда с подмосковной фирмой. Та два с половиной месяца не выходила на объект. 

Сейчас вокруг здания выставлены леса, снятая крыша закрыта пленкой. К счастью, в доме включили отопление. Курман пояснил, что у ремонтников нет требуемого железа для перекрытия крыши. РФКР привлекает к помощи орловских подрядчиков.


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