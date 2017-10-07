В Мценске утвердили «план Б» на случай ареста главы города

Мценские депутаты внесли изменения в устав города.

Поправки были внесены на прошедшем заседании Мценского горсовета. Некоторые положения устава райцентра были изменены, кроме того, документ дополнен рядом пунктов. В частности, уточнен порядок действия на случай досрочного прекращения полномочий главы города либо «применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу».

Согласно новой редакции устава, в этих случаях руководство райцентром автоматически перейдет к первому заместителю главы. Если и его нет, то полномочия будут возложены на одного из «простых» заместителей, а на кого именно, решат депутаты.

Устав дополнен и такой статьей: в случае досрочного прекращения полномочий избрание главы города осуществляется в течение полугода. Кстати, избирается он городским Советом из своего состава. Если до истечения срока полномочий депутатского корпуса осталось менее шести месяцев, то избрание главы должно пройти на первом заседании Совета нового состава.