В Орле рынок попытаются продать за 18 млн

Власти города выставили на торги замощенную асфальтобетонную площадку.

Официальное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте администрации города. Они пройдут в рамках программы приватизации муниципального имущества. Аукцион назначен на 1 ноября. На него выставят асфальтобетонную площадку общей площадью 5 441,30 квадратных метра, расположенную на улице Рощинской, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 18,487 миллиона рублей. Сама площадка оценена всего 438 тысяч. Оставшаяся часть цены – это стоимость земельного участка под ней. Шаг аукциона составит 500 тысяч рублей. Кстати, это будет уже девятая за последние два года попытка пустить площадку с молотка. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

В 2010 году чиновникам пришлось судиться за данный объект. Площадка еще в 1990-е годы была отдана под размещение рынка. В народе его называли Северным. Впоследствии появилось акционерное общество с таким же названием. В 2004 году оно зарегистрировало свое право собственности на объект. Однако в 2002 году право собственности было зарегистрировано и муниципалитетом. Возник правовой казус – у площадки оказалась сразу два правообладателя. Спор в пользу мэрии решил арбитражный суд.