В ДТП с поездом и грузовиком пострадавших нет

Об этом говорят первоначальные данные.

Напомним, 8 октября в деревне Волково Мценского района скоростной поезд «Москва-Белгород» протаранил заглохший грузовик КамАЗ на переезде. Как уточнили в УМВД по Орловской области, согласно первоначальным данным, обошлось без пострадавших и погибших.

По данным «ОрелГрада», водитель КамАЗа успел покинуть кабину до столкновения. Детали происшествия выясняются. На месте продолжают работать сотрудники спецслужб.

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