В ДТП с поездом и грузовиком пострадавших нет

08.10.2017 Новости, Происшествия

Об этом говорят первоначальные данные.

Напомним, 8 октября в деревне Волково Мценского района скоростной поезд «Москва-Белгород» протаранил заглохший грузовик КамАЗ на переезде. Как уточнили в УМВД по Орловской области, согласно первоначальным данным, обошлось без пострадавших и погибших.

По данным «ОрелГрада», водитель КамАЗа успел покинуть кабину до столкновения. Детали происшествия выясняются. На месте продолжают работать сотрудники спецслужб.

Ранее по теме: Под Орлом поезд протаранил грузовик

Фото из соцсетей


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования