Под Орлом поезд протаранил грузовик

08.10.2017 Важное, Новости, Происшествия

ЧП произошло около получаса назад.

По первоначальным данным УМВД по Орловской области с места происшествия, на переезде в деревне Волково Мценского района Орловской области грузовик на регулируемом переезде выехал на перегон в нарушение сигнала светофора. В этот момент его протаранил поезд Москва-Белгород. О пострадавших и погибших пока нет сведений. На место выехали УМВД по Орловской области и МЧС. В ближайшее время ожидаются подробности с места аварии.

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