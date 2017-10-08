Под Орлом поезд протаранил грузовик

ЧП произошло около получаса назад.

По первоначальным данным УМВД по Орловской области с места происшествия, на переезде в деревне Волково Мценского района Орловской области грузовик на регулируемом переезде выехал на перегон в нарушение сигнала светофора. В этот момент его протаранил поезд Москва-Белгород. О пострадавших и погибших пока нет сведений. На место выехали УМВД по Орловской области и МЧС. В ближайшее время ожидаются подробности с места аварии.

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Два поезда задерживаются из-за аварии на переезде под Орлом