В Орле желающих научат водить экскурсии

Объявлен сбор группы.

«Прогульщики» совместно с ОГУ им. Тургенева набирают группу студентов для обучения экскурсионной деятельности на опыте волонтерского движения «Экскурсии по Орлу». К участию приглашаются студенты вуза.

— В программе «Узнай свой город», запланированы лекции о малоизвестных страницах истории города Орла, практические занятия по работе с источниками, архивами, датировке документов и памятников архитектуры, посещение многочисленных экскурсий по городу. Лучшим из учащихся по программе будет предоставлена возможность провести экскурсии в рамках проекта «Экскурсии по Орлу», — сообщили «прогульщики».

Программа рассчитана на 1 год. Обучение бесплатно и будет проходить в вечернее время. Закончившие курс получат диплом дополнительного образования. Желающие могут написать одному из экскурсоводов Дарье Фурманской до 11 октября.