В Орле желающих научат водить экскурсии

09.10.2017 Культура, Новости

Объявлен сбор группы.

«Прогульщики» совместно с ОГУ им. Тургенева набирают группу студентов для обучения экскурсионной деятельности на опыте волонтерского движения «Экскурсии по Орлу». К участию приглашаются студенты вуза.

— В программе «Узнай свой город», запланированы лекции о малоизвестных страницах истории города Орла, практические занятия по работе с источниками, архивами, датировке документов и памятников архитектуры, посещение многочисленных экскурсий по городу. Лучшим из учащихся по программе будет предоставлена возможность провести экскурсии в рамках проекта «Экскурсии по Орлу», — сообщили «прогульщики».

Программа рассчитана на 1 год. Обучение бесплатно и будет проходить в вечернее время. Закончившие курс получат диплом дополнительного образования. Желающие могут написать одному из экскурсоводов Дарье Фурманской до 11 октября.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования