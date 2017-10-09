В Орловской области возрос отток населения

Миграционное снижение превысило 1,7 тысячи человек.

Орелстат обнародовал оперативные данные о миграции населения в Орловской области. Подсчитано, что в январе-августе в наш регион прибыло 12 380 человек, а убыло из него за тот же период 14 160 граждан. Таким образом, миграционное снижение за отчетный период составило 1 780 человек – таково превышение количества выбывших над прибывшими.

Для сравнения: в 2016 году за восемь месяцев миграционное снижение составило 599 человек. То есть по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти втрое. Желающих навсегда покинуть Орловскую область оказалось больше, чем желающих приехать к нам на постоянное место жительства.

Основной объем миграции является внутренним, то есть происходит в пределах страны. Показатели международной миграции гораздо скромнее. Однако именно в этом сегменте зафиксирован положительный результат. Так, в этом году за рубеж переехали 779 орловцев, а из-за рубежа к нам перебрались 1 169 человек. В основном в Орловскую область переезжают граждане стран бывшего СССР.