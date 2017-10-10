Орловская продукция попадет на прилавки Узбекистана

10.10.2017 Новости, Общество

Предприниматели совершили бизнес-миссию в республику.

Как сообщили в администрации Орловской области, предприниматели региона посетили Узбекистан и провели в стране ряд встреч, направленных на налаживание торговых отношений. В состав делегации вошли представители ООО «Орлен» (производство технической текстильной ленты), ООО «Олента» (текстильно-ленточные изделия) и ООО «Ринтек» (ортопедическая обувь).

— В ходе бизнес-миссии ООО «Ринтек» достигнуты предварительные договоренности с ООО «Pharm-Cosult Art» об установлении сотрудничества в сфере изготовления сложной ортопедической обуви и продвижении ее на территории Узбекистана. Компания «Pharm-Cosult Art» выразила готовность собирать продукцию на территории своего предприятия. Успешно проведены переговоры с сетью аптек «999» и Республиканским детским ортопедическим Центром по вопросам организации продаж и продвижения продукции, — сообщили в правительстве.

«Орлен» и «Олента» также достигли договоренности и заключили контракты с местными компаниями.


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