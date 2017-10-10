В Орле несколько домов имеют перебои с отоплением

10.10.2017 ЖКХ, Новости

Александр Муромский поручил разобраться в ситуации.

На совещании в мэрии 10 октября глава администрации Орла Александр Муромский сообщил о четырех домах, где есть перебои с отоплением. Они располагаются по следующим адресам: ул. Ленина, 28, ул. Советская, 25, ул. МОПРа, 31 и ул. Комсомольская, 406. Речь идет о проблемах с внутридомовыми сетями.

По двум адресам подача тепла уже возобновлена, на остальных ведутся работы. Муромский поручил устранить замечания.

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